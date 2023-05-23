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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مطبعة تنسخ الكتب التعليمية من دون ترخيص بالجيزة

كتب
كتب

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية والأغلفة الخاصة بهم لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها و ضبط (المدير المسئول) .. وبالتفتيش تم العثور على (عدد 4320 نسخة كتاب تعليمى والأغلفة الخاصة بهم لسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون)، وبمواجهة المتهم أقر بانه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة المخالفة للقـانــون الملكية الفكرية بدون ترخيص

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