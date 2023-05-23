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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2.5 طن ملح طعام مجهول المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير  ومفتشي الإدارة بالمرور اليوم على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وتم تحرير محضر جنح برقم 8101 لسنة 2023 لحيازة عدد ( 50 ) شيكارة ملح طعام مجهول المصدر ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها (2.5 ) طن.

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كما تم تحرير محضر جنح برقم 8161 لسنة 2023 لتجميع ( 3 ) شكاير دقيق بلدي مدعم ومخالفة للتعليمات الخاصة بمواعيد الإنتاج وتحرير محضر جنح برقم 8160 لسنة 2023 لتجميع ( 2 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم.

الإجراءات القانونية الأنشطة التجارية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التموينية والرقابية الشرقية بالشرقية تكثيف الحملات التموينية دقيق بلدي مدعم

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