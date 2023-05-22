برنامج الرواق الأزهري يختتم فعالياته بتنظيم ندوتين للطلائع بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الازهرية بالشرقية في تنفيذ برنامج الرواق الازهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في اذهانهم وتوجيههم الي الطريق الصحيح.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الي ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الازهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية في إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بتنفيذ ندوتين عن طلب العلم بمركزي شباب ناصر وشيبة وبمشاركة 100 شاب وفتاه من الطلائع أعضاء مركزي الشباب.

واضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الشيخ محمد سعيد المنسق العلمي لرواق الازهر بالشرقية والشيخ إبراهيم حامد عبد الرحيم عضو لجنه الوعظ والارشاد بالمحافظة بتقديم ندوات دينية بعنوان (طلب العلم) تم خلالها توضيح أن الإسلام حثَّ على العلم وكلف الناس به وأعطى العاملين عليه مكانة مرموقة، لأنه بالعلم تشرف الإنسان وأخذ مكانته على سائر المخلوقات فالعلم يرفع من شأن صاحبه.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال القاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.