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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: 250 ألف شخص فروا من السودان بسبب الصراع

الامم المتحدة
الامم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن 250 ألف شخص فروا من السودان بسبب الصراع.

 

وقال جوتيريش، إن “أسعار السلع في السودان تضاعفت أربع مرات ونهبت مستودعات المساعدات على نطاق واسع”.

 

وبالأمس، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، إنه تم انتهاك القانون الإنساني في السودان، لافتا إلى أن قرار إنهاء الصراع بيد القوات المسلحة السودانية والدعم السريع.

وأضاف أن القطاع الصحي في السودان ينهار، مشيرا إلي أنه يجب الإبقاء على الممرات مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية.

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وقال بيرتس، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في السودان: “العنف قتل أكثر من 250 شخصا وشرد الآلاف”، مؤكدا على وجود “محادثات مع الأطراف السودانية لوقف القتال”.

 

وتابع الممثل الخاص للأمين العم للأمم المتحدة في السودان: “جهودنا ستتواصل بشأن التوصل لهدنة في السودان”.

 

وأشار بيرتس، إلي أن “ظروف القتال أجبرتنا على نقل موظفينا إلى بورتسودان”.

وقال: “نحتاج لتمويل إضافي للقيام باستجابة إنسانية”.

السودان الأمم المتحدة

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