5 ملايين دولار دعما لجهود الأمم المتحدة بمصر لمساعدة الفارين من السودان

أعلن صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، اليوم الإثنين، أنه خصص 5 ملايين دولار لدعم جهود الأمم المتحدة في مصر؛ لمساعدة الأشخاص الفارين من الصراع في السودان.

ووفقًا لبيان صادر عن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، فإنه سيتم استخدام التمويل لتقديم المساعدة للاجئين والعائدين وطالبي اللجوء ورعايا الدول الثالثة والمجتمعات المضيفة لهم.

واستقبلت مصر أكبر عدد من الفارين من الحرب في السودان.

وفقا للأرقام التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من وزارة الخارجية المصرية، فحتى 17 مايو، فر أكثر من 113,000 شخص من بينهم 107,286 سودانيا و 5,364 من مواطني الدول الثالثة من السودان إلى مصر عبر معبري أرجين وقسطل الحدوديين.

وتتزايد الأعداد بسرعة مع وصول ما يصل إلى 5000 شخص يوميا إلى حدود قسطل وأرجين بين مصر والسودان.

وتتوقع المفوضية وصول ما مجموعه 350,000 شخص إلى مصر خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن تخصيص الأموال لجهود الإغاثة في مصر هو جزء من الدعم الأكبر المقدم إلى الدول المجاورة مثل السودان وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون دولار.

يأتي الإعلان عن الصندوق في نفس اليوم الذي قالت فيه المفوضية إنها وقعت اتفاقية شراكة مع الهلال الأحمر المصري لتقديم 38 مليون جنيه كمساعدات إنسانية أساسية للأفراد الذين يعبرون الحدود من السودان.