أمريكا: الصراع في السودان أدى لنزوح 840 ألف شخص

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الصراع في السودان أدى إلى نزوح 840 ألف شخص وإجبار 250 ألفا على الفرار منذ 15 أبريل الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات إنسانية لـ السودان والدول المجاورة بقيمة 245 مليون دولار.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، قد دعت طرفي النزاع في السودان إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام والذي تم التوصل إليه في جدة.

وطالبت جرينفيلد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالقيام بواجباتهم من أجل إنهاء النزاع في هذا البلد، مؤكدة على أهمية التوصل إلى حل مستدام للازمة في السودان.