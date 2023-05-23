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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 245 مليون دولار.. الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات عاجلة للسودان

السودان
السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات إنسانية لـ السودان والدول المجاورة بقيمة 245 مليون دولار.

وفي وقت سابق، دعت سفيرة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، طرفي النزاع في السودان إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام والذي تم التوصل إليه في جدة.

وطالبت جرينفيلد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالقيام بواجباتهم من أجل إنهاء النزاع في هذا البلد، مؤكدة على أهمية التوصل إلى حل مستدام للازمة في السودان.

يذكر أنه بدأ، يوم الاثنين، سريان اتفاق وقف إطلاق النار رسميا بين طرفي النزاع في السودان لمدة سبعة أيام.

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