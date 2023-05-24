فريق طبي بمستشفى بدر ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية.. والسيد قنديل: كلية الطب مليئة بالكوادر



فريق طبي بمستشفى بدر الجامعي :

ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية

ينجح فى استئصال ورم سرطاني من المريء بالمنظار

رئيس جامعة حلوان : كلية الطب مليئة بالكوادر والكفاءات

نائب رئيس جامعة حلوان : تجهيز مستشفي بدر بأحدث الإمكانيات لخدمة المواطنين

تحقق المستشفيات الجامعية نجاحات يومية، وتعمل جاهدة في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم كافة المساعدات الطبية، ومن الجراحات الهامة التي تم تنفيذها بمستشفى بدر التابعة لجامعة حلوان خلال الفترة الأخيرة : استئصال ورم سرطاني من المريء بالمنظار ، و إجراء قسطرة مخية تشخيصية .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجى، عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فاضل، مدير المستشفى، والدكتور محمد العوام، نائب المدير.

كما اشار الدكتور السيد قنديل الى جاهزية مستشفي بدر الجامعة بأحدث أجهزة جراحات القلب المفتوح و الصدر ، كما ان الجامعة تملك بالمستشفي فريق طبي متخصص من استشاريين متميزين ، كما انه الجامعة قد قامت برفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى و زيادة القدرة الاستيعابية بها.

و قد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان كلية الطب بالجامعة و مستشفي بدر مليئة بالكوادر والكفاءات والخبرات التي تعمل على الحرص علي سلامة المواطنين .

وأكد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان و عميد كلية الطب أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد على مدى كفاءة الأطباء و كافة العاملين بالمستشفى وأدائهم المتميز.

وتابع الدكتور وليد السروجى عميد طب حلوان إن هذه العمليات تتم عن طريق استخدام تقنيات حديثة و ان هذه التقنيات تمثل أملا لكل مرضى الأورام.

و قال الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن جامعة حلوان، وفرت العديد من الإمكانيات داخل مستشفي بدر الجامعي، تساعدها على خدمة المواطنين و الحرص على تحقيق النجاحات منها تحديث وحدات الكلية الصناعية وضم 16 جهازًا حديثًا الاستصفاء الدموي، وتطوير أقسام رعاية الأطفال والمُبسترين والطوارئ والعيادات التخصصية وتوفير سكن مُتميز بالمستشفى وقاعات تدريسية وتدريبية.

و قد نجح فريق طبى بقسم المخ والأعصاب والطب النفسي بمستشفى بدر الجامعي، التابعة لكلية الطب جامعة حلوان، في إجراء قسطرة مخية تشخيصية لمريضة تبلغ 38 عاما بعج معاناة من اضطرابات بالشرايين الطرفية.

و ضم الفريق الطبي الذي أجرى القسطرة التشخيصية الدكتور علي أبو المعاطى أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي والدكتور إيهاب مصطفى والدكتور عبد الرحمن نصار، وبدعم من إدارة المستشفى بقيادة الدكتور وائل عمر والدكتور محمد فاضل والدكتور محمد العوام.

و قد اجريت القسطرة المخية التشخيصية لمريضة تبلغ 38 سنة، وسبق أن ركبت صماما ميتراليا معدنيا بالقلب ودعامات بالشريانين الحرقفيين ما فوق الشريان الفخذى، وذلك لمعانتها من اضطرابات بالشرايين الطرفية، وقد بدأ ظهور أعراض قصور بالدورة الدموية المخية فى صورة نوبات دوار ما استلزم إجراء قسطرة مخية تشخيصية، حيث اظهرت القسطرة التشخيصية التى أجريت ضيق بالشريان المخى الأوسطى ما يلزم التخطيط لعمل قسطرة علاجية.

كما قام فريق المناظير التداخلية بجامعة حلوان بمستشفى بدر كلية الطب باستئصال ورم سرطاني سطحي من أسفل المريء وممتد للمعدة من خلال المنظار الباطني بدون جراحة، مع تجنب استئصال المريء في عملية ناجحة بالمستشفى.

تمت العملية بقيادة الدكتور أحمد مدكور، مدير وحدة المناظير، وأحد أهم خبراء استئصال الأورام بالمنظار في مصر والشرق الأوسط، والدكتور عمرو الفولي، أستاذ مساعد الجهاز الهضمي وعضو فريق مناظير الفراغ الثالث ، وتعد تقنية استئصال الأورام بالمنظار هي الأحدث في العالم لعلاج الأورام السطحية.

وكان الفريق الطبي بجامعة حلوان سباقا في إدخال التقنيات الحديثة لمصر منذ عام 2019، وذلك بعد دعم جامعة حلوان لسفر الدكتور أحمد مدكور إلى البرازيل والصين للتدريب على التقنيات الحديثة ليستفيد منها المريض المصري.