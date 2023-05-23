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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن بيرسي تاو

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أكد الإعلامي الرياضي أحمد حسن أن بيرسى تاو جناح النادى الأهلى تواجد على رأس القائمة التى أعلنها هوجو بروس، المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا، حيث يواجه منتخب المغرب، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكتب كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه على فيسبوك "بيرسي تاو ضمن قائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهة المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 🇿🇦".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر منافسه إنبي مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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