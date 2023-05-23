إعلان مفاجئ.. شولتس يكشف عن اقتراب انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الصراع.

وحسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية، قال شولتس: "سينتهي فصل مرير في تاريخ قارتنا بانضمام أوكرانيا الحرة إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل العضوية".

وبالأمس، قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، إن أوكرانيا لا ينبغي أن تكون أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي من حيث انضمامها.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن مسألة عضوية كييف في الاتحاد أو الحصول على ضمانات أمنية من حلف شمال الأطلسي “الناتو” ليست مطروحة على جدول الأعمال الآن.

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا قبل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وبحسب خدمة زيلينسكي الصحفية، جاء طلب الزعيم الأوكراني، من بايدن على هامش قمة مجموعة السبع.

وقالت خدمة زيلينسكي الصحفية: "أشار رئيس الدولة إلى أهمية الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا قبل انضمام بلدنا إلى التحالف".

وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، قد قال إن جميع حلفاء الناتو يتفقون على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوًا في الحلف.