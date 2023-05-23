معلق شهير يطالب برحيل أوسوريو عن الزمالك ويحدد البديل

طالب المعلق الرياضي الشهير أحمد الطيب برحيل خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الحالي.

وكتب احمد الطيب عبر حسابه علي فيسبوك "انا اول مرّة من فترة اركّز. مع الفريق واللاعبين ما تضيّعوش وقت قولوله شكراً و إحنا الغلطانين و هاتوا خالد جلال يكمل الموسم الدورى و الكأس وكأس العرب و شوفوا بعد كده الشكل ها يكون ايه ؟؟ وقتها تكون جاهز بمدرب و صفقات تليق بالزمالك ده لو كان معاكم فلوس"

انتهت أحداث مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد السويس الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الفارس الأبيض بنظيره فريق طلائع الجيش يوم 30 من شهر مايو الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري العام.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري المصري برصيد سبعة وأربعين نقطة.