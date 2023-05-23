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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

استسلام المئات من داعش وبوكو حرام.. ومرصد الأزهر يعلق

عناصر بوكو حرام
عناصر بوكو حرام

أفاد الجيش النيجيري بأن أكثر من ٥٠٠ عنصر إرهابي من حركة بوكو حرام وتنظيم داعش وأفراد عائلاتهم استسلموا خلال عملية عسكرية نُفذت في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

 

وبحسب البيان الصادر عن مدير العمليات الإعلامية الدفاعية اللواء "موسى دانمادامي" في أبوجا فإن عدد المستسلمين هو: ٩٩ رجلاً، و١٦١ امرأة، و٢٥١ طفلا بمواقع مختلفة نفذت بها عملية "هادن" في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا.

 

وتعقيبًا على العمليات العسكرية الأخيرة التي تنفذها القوات النيجيرية، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن مقتل "أبو بكر شيكاو" زعيم حركة بوكو حرام الإرهابية شكل نقطة تحول بالنسبة للعناصر البشرية في الحركة، وذلك في ظل الضربات الموجهة ضدهم ونضوب إمدادات الأسلحة، وهو ما دفعهم للاستسلام، إلا أن مرصد الأزهر يحذر في الوقت ذاته من أن ضعف "بوكو حرام" و"داعش" لا يعني بالضرورة نهاية الإرهاب، بل من الأهمية استكمال الجهود الحكومية للقضاء على الإرهاب بشكل جذري في البلاد.

الجيش النيجيري بوكو حرام داعش عملية عسكرية

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