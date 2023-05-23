المستقلين الجدد: الاهتمام بالصناعات الصغيرة خطوة نحو الوصول للمشروعات الكبيرة

أكد هشام حامد ممثل عن حزب المستقلين الجدد، أنه يقدم الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد مؤتمر الحوار الوطني.



وأضاف خلال كلمته بالحوار الوطني، أن الجميع يتحدث عن المشروعات الكبيرة، ولكن أذا لم نبدأ بالصغير لن يكون هناك كبير.



ولفت إلى أن الاهتمام بـ صغار الصناع، من الأشياء المهمة، وأن الجميع كان يعلم أن دمياط، من 10 سنوات ماضية، وصلت لـ صفر بطالة، كصناعة أثاث ولكن اليوم ارتفعت نسبة البطالة ووصلت لـ 70%، وهذا أمر صعب.



وكشف أن دمياط بها 7 صناعات، أشهرها الأثاث، و الحلويات، و الأسماك.

وكشف أن الدولة المصرية أمام تحدى كبير وهو حتمية النهوض بالصناعة كأحد أهم محاور الارتقاء بالاقتصاد الوطني خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

