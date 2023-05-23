حلا شيحة تستعرض جمالها وأنوثتها بـ الأسود

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حلا شيحة داخل منزلها وهي تستعرض اناقتها وجمالها بإطلالة متميزة، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.

أحدث أعمال النجمة حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة شاركت خلال الأعوام الماضية بعد 13 عاما من اعتزالها، في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم «مش أنا»، بطولة النجم تامر حسني بالإضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

فيلم "مش أنا"

كما جاءت قصة فيلم "مش أنا" تدور حول الشاب حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، تتوالي الأحداث.

وفاجأت حلا شيحة جمهورها بنشر صورة من شخصيتها في فيلم اللمبي وهي شخصية نوسة التي قدمتها عام 2002، وأخذت رأي جمهورها في تقديم الجزء الثاني من شخصية نوسة، إلا أنها تعرضت لانتقادات كونها اعتزلت الفن، لترد على مهاجميها مؤكدة أنها لم تصرح مطلقًا بأن الفن حرام.