هيئة كبار علماء الأزهر تعرب عن أملها في تغليب صوت العقل بأزمة السودان

أعربت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أملها في أن تتغلب دواعي الوفاق على دواعي الخلاف في السودان في ظل الأوضاع القاسية التي يعانيها، وأن تسكت آلات القتال لتتحرك عقول الخبراء؛ بحثًا عن طريق التوافق والتضامن عما قريب.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة تناولت فيه الظروف الطارئة التي يمر بها السودان الشقيق، وذلك خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم /الثلاثاء/ برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وعبرت الهيئة عن تضامنها مع السودان في هذا الظرف القاسي الذي يمر به، متمنية من الله دفع الأذى والمكروه ورفع الكرب والغم عن الجميع، وان يجمعنا على كلمة سواء.

وطمأنت الهيئة اللاجئين واللاجئات بأن الاغتراب لن يطول وسيعم الأمن والسلام والرخاء عما قريب.

