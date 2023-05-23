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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأزهر: لا شكاوى من امتحانات الثانوية في فلسطين.. صور

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية في فلسطين

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي لمعاهد دولة فلسطين الستة وهى" معهد غزة بنين- معهد غزة فتيات- معهد خانيونس بنين- معهد خانيونس فتيات- معهد الشمال بنين- معهد الشمال فتيات"، للعام الدراسي 2022 – 2023، حيث أدى الطلاب العلمي والأدبي الامتحان بمادة النحو.

أوضح الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية بدولة فلسطين، أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء والاستقرار، ولا يوجد أية شكاوى من الأسئلة، وأنه يتم توفير كل سبل الراحة للطلاب.

من جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، أن الأزهر يتابع أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بفلسطين بصفة مستمرة، ويعمل على تذليل أي صعوبات تواجه القائمين على الامتحانات، لتوفير كل سبل الراحة للطلاب.


جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، وتستمر امتحان القسم العلمي إلى يوم الأربعاء ٢١/٦/٢٠٢٣، بينما تستمر امتحانات القسم الأدبي إلى يوم الأحد ١٨/٦/٢٠٢٣.

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الشهادة الثانوية الثانوية الازهرية امتحانات فلسطين غزة

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