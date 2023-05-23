بعد تألقها فى التمثيل. سماء إبراهيم تعود للغناء .. اعرف التفاصيل

حرصت الفنان سماء إبراهيم على حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد رهبة والتى تشارك فى بطولته بجانب أحمد الفيشاوي ونسرين أمين.



وقالت سماء إبراهيم فى تصريح خاص لصدى البلد أنها سعيدة بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي والمخرج رضا عبدالخالق فى أول تجاربه الاخراجية.



وتابعت سماء أن شخصيتها فى الفيلم شخصية مختلفة تماما عن أى شخصية صدمتها من قبل متمنية أن تنال اعجاب الجمهور.

سماء إبراهيم تعود للغناء



وعن فكرة الغناء وعودتها للغناء مجددا أكدت سماء إبراهيم أنها بالفعل سيكون هناك مفاجأة للجمهور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تعمل على مشروع غنائى جديد تعود به لموهبتها المفضلة وهي الغناء.





تفاصيل فيلم رهبة

فيلم "رهبة" فهو بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمد لطفي، ثراء جبيل، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

ينتمي "رهبة" إلى نوعية الأفلام الكوميدية، حيث تدور أحداثه وراء أحد مصانع الكراسي، ويتضمن الفيلم عددا من المشاهد الكوميدية المتنوعة والممتعة، حيث تدور الأحداث حول قصة حب تجمع بين أحمد الفيشاوي والفنانة ثراء جبيل، كما تجسد سما إبراهيم شخصية والدة الفيشاوي، بينما تظهر نسرين أمين بشخصية شقيقته التي تعمل كمطربة شعبية.