عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تألقها فى التمثيل. سماء إبراهيم تعود للغناء .. اعرف التفاصيل

سماء إبراهيم
سماء إبراهيم

حرصت الفنان سماء إبراهيم على حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد رهبة والتى تشارك فى بطولته بجانب أحمد الفيشاوي ونسرين أمين.

وقالت سماء إبراهيم فى تصريح خاص لصدى البلد أنها سعيدة بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي والمخرج رضا عبدالخالق فى أول تجاربه الاخراجية.

وتابعت سماء أن شخصيتها فى الفيلم شخصية مختلفة تماما عن أى شخصية صدمتها من قبل متمنية أن تنال اعجاب الجمهور.

 

سماء إبراهيم تعود للغناء 

 


وعن فكرة الغناء وعودتها للغناء مجددا أكدت سماء إبراهيم أنها بالفعل سيكون هناك مفاجأة للجمهور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تعمل على مشروع غنائى جديد تعود به لموهبتها المفضلة وهي الغناء.

 

تفاصيل فيلم رهبة 

فيلم "رهبة" فهو بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمد لطفي، ثراء جبيل، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

ينتمي "رهبة" إلى نوعية الأفلام الكوميدية، حيث تدور أحداثه وراء أحد مصانع الكراسي، ويتضمن الفيلم عددا من المشاهد الكوميدية المتنوعة والممتعة، حيث تدور الأحداث حول قصة حب تجمع بين أحمد الفيشاوي والفنانة ثراء جبيل، كما تجسد سما إبراهيم شخصية والدة الفيشاوي، بينما تظهر نسرين أمين بشخصية شقيقته التي تعمل كمطربة شعبية.

سماء إبراهيم الفنان سماء إبراهيم رهبة احمد الفيشاوي نسرين أمين فيلم رهبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

موفقة 18 دولة.. إعلان عاجل من البرلمان الأوكراني بشأن الانضمام لحلف الناتو

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

موضوعات متعلقة

حسين الجسمي وكاظم الساهر في حفلات الصيف بدبي

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم البعبع.. فيديو

سلوى محمد علي تنضم للجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان السينما العربية

فركش.. فريق عمل فيلم وش في وش ينتهى من تصوير أحداثه

بحضور صناع السينما.. ختام الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي

"كيرة والجن" يستحوذ على جوائز جمعية الفيلم

حجب جائزتي أفضل سيناريو ومكياج في مهرجان جمعية الفيلم

بنات عبد الرحمن يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي لعام 2022

ترشيحاتنا

يأس وهزيمة.. مقطع فيديو لـ زيلينسكي يثير جدلا واسعا

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه رسالة للصين بشأن الرقائق الإلكترونية

الزمالك اليوم| إخطار بعزل مرتضى منصور.. عودة ساسي مشروطة وعواد يقترب من فاركو

هدد بقتل بايدن.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل صادمة بشأن حادث البيت الأبيض

سيتم ضربه.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن موقع نووي جديد في إيران

بتهمة ضرب طليقته.. القصة الكاملة لإلقاء القبض على سعد الصغير وبرلنتي عامر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذهبية وبرونزية.. علم مصر يغرد في سماء أقوى البطولات الدولية للسومو بأمريكا

أكلة جديدة .. طريقة عمل البصارة بالبسطرمة

النصر في موقف صعب.. هل يرحل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي ؟ (تفاصيل)

اقتربت من المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسعر إطلالتها في باريس

فيديو

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بهذا الموعد.. تفاصيل

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ