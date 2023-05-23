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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يثير التساؤلات بصورة مع الخطيب ورئيس الاتحاد الدولي لليد

الخطيب وفرج عامر
الخطيب وفرج عامر

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة، اليوم الثلاثاء، صورة تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد فى احدث ظهور لهما.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مع الكابتن محمود الخطيب وجمال بك الجارحي والمهندس حسين خليفة والاستاذ طارق الجيوشي والاستاذ الدكتور حسن مصطفي      رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وقائد الرياضة العالمية واخي العزيز المهندس حسين خليفة"

وعلي جانب اخر يلتقي نادي سموحة مع نظيره فريق فاركو في تمام الساعة الـ 9:30 مساء اليوم الثلاثاء في المباراة التي سوف تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة ويليه  بيراميدز ثانيا برصيد 52 نقطة ثم فيوتشر ثالثا برصيد 51 نقطة والزمالك رابعا برصيد 47 نقطة علما بأن الأهلي لديه أكثر من مباراة مؤجلة.  

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احدث ظهور لهما الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي سموحة فرج عامر رئيس نادي سموحة

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