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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هدد بقتل بايدن.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل صادمة بشأن حادث البيت الأبيض

تفاصيل صادمة بشأن
تفاصيل صادمة بشأن حادث البيت الأبيض

قالت السلطات في واشنطن، إن سائق شاحنة “يو هول” التي اصطدمت بحاجز أمني قريب من البيت الأبيض اعتقل ووجهت إليه سلسلة من التهم، بما في ذلك واحدة بالتهديد بقتل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، قالت الشرطة الأمريكية في بيان، إن “سائق السيارة اتهم بالتهديد بالقتل أو الاختطاف أو إلحاق الأذى بالرئيس ونائب الرئيس وأفراد أسرهم”.

وتم تداول لقطات للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الحادث، التي وقعت في حوالي الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي وأدت إلى إخلاء فندق هاي آدامز القريب.

وقال ضباط إنفاذ القانون لشبكة “إن بي سي نيوز”، “كشفت التحقيقات اللاحقة للمركبة أنها لا تحتوي على متفجرات وأعلن أن المشهد آمن”.

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وأضافت: “الرجل المجهول الهوية – الذي يقال إنه مواطن أمريكي لم يكن مدرجا في أي قوائم مراقبة للشرطة، يواجه أيضا اتهامات بتدمير الممتلكات الفيدرالية والتعدي على ممتلكات الغير والاعتداء بسلاح خطير وتشغيل سيارة بتهور”.

ووفقا لشبكة إن بي سي نيوز، أدلى المشتبه به "بتصريحات تهديد" حول البيت الأبيض في مكان الحادث قبل أن تحتجزه الشرطة بسرعة.

وقال شاهد لوكالة “رويترز”، إن “الصور من مكان الحادث تظهر علما نازيا يحمل صليبا معقوفا على الأرض خارج السيارة التي جاءت على ما يبدو من داخل الشاحنة”.

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