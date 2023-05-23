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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تورتة مزينة بالذهب والدولارات.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده

محمد رمضان
محمد رمضان

احتفل الفنان محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ35، بأحد الفنادق الشهيرة بطريقة مثيرة.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر من خلاله إهدائه تورتة شيكولاتة مزينة بالذهب والدولارات والسيجار، وهي الأشياء التي أثار بها جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة، بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الأخير في ولاية نيو جيرسي.

أحدث أفلام محمد رمضان

ويعرض لـ محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.

فيلم هارلى

وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 30 مليون و505 الف و962 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

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عيد ميلاد محمد رمضان أحد الفنادق الشهيرة افلام محمد رمضان الذهب والدولار تورتة شيكولاته دولارات محمد رمضان

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