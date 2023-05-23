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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الضغوط الغربية.. ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بنسبة 16.4٪

صدى البلد

قال فلاديمير يفيموف، نائب عمدة موسكو المسؤول عن السياسة الاقتصادية والعلاقات العقارية والأراضي، لمنتدى الأعمال الروسي الصيني في شنجهاي، اليوم، إن حجم التجارة بين موسكو وبكين ازدادت بنسبة 16.4٪ على أساس سنوي حيث بلغت 75 مليارًا في عام 2022.

 

ونقلت الدائرة الصحفية لمجمع موسكو للسياسة الاقتصادية والعلاقات العقارية والملكية عن يفيموف قوله: "لا تزال الصين أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

 

وأضاف، في عام 2022، تطورت التجارة المتبادلة بين موسكو والصين بشكل نشط، ووصل حجم التجارة إلى 75 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 16.4٪ عن عام 2021. 

 

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022، زودت الصين سوق موسكو بمنتجات بقيمة 34 مليار دولار أمريكي، خاصة المعدات الإلكترونية المختلفة ومعدات الاتصالات، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم في الكمبيوتر المختلفة وما إلى ذلك. 

 

بالإضافة إلى ذلك، يتم تزويد سوق موسكو بنشاط بالمنتجات الغذائية، الأسماك والمأكولات البحرية والمضافات الغذائية والأعلاف الحيوانية والخضروات والفواكه والمكسرات.

 

وقال فلاديسلاف أوفشينسكي، مدير وكالة موسكو للاستثمار والسياسة الصناعية، قوله: "في العام الماضي، طورت موسكو بنشاط المنتجات الصناعية والإمدادات الغذائية، وصدرت الشركات في العاصمة بضائع بقيمة 41 مليار دولار".

 

كما أشارت الأخبار إلى أن موسكو قدمت العديد من المعدات الميكانيكية والأدوات البصرية والمعدات الطبية والمنتجات البلاستيكية إلى السوق الصينية. 

وتقوم شركات موسكو أيضًا بتصدير المشروبات ومنتجات اللحوم والحلويات والآيس كريم وغيرها من المنتجات إلى بكين.

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