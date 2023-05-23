هيئة الاستثمار: العمل باستخدام الرقمنة بداية من يوليو المقبل

أكد المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التحديات واضحة للجميع، بشأن الاستثمار، وأن عملية التنفيذ هي من تحتاج لـ عمل خلال الفترة المقبلة.



وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن جلسات الحوار الوطني عن الاستثمار، كانت مثمرة، وأن التوصيات الخارجة من المجلس الأعلى لـ الاستثمار، ومجلس الوزراء، جعلت إجراءات التنفيذ الخاصة بالاستثمار سريعة.



ولفت إلى أن هناك بعض القرارات فى الاستثمار، يكون صعبة التنفيذ، من قبل بعض الموظفين، وأن التحول لـ الرقمنة سيكون له دور كبير فى حل المشكلات الخاصة بالاستثمار.



وأشار إلى أن تحويل الأمر لـ شكل إلكتروني، سيحل الكثير من المشكلات، والدولة تتجه لـ هذا الموضوع، وأنه بداية من يوليو المقبل سيتم العمل بشكل متكامل فى استخدام الرقمنة، وأنه تم الانتهاء بنسبة 90% من هذا الأمر.



