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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مركز الأزهر للفتوى يحاضر شباب الجامعات بالغردقة عن العبادة والوقت ومواقع التواصل

صدى البلد

واصل أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية محاضراتهم في دورة التوعية المجتمعية بالمعسكر الشبابي بالمدينة الشبابية الرياضية بالغردقة، لليوم الثاني، بحضور (160) طالبًا من (8) جامعات مصرية، وذلك في إطار مبادرة «أسرة مستقرة= مجتمع آمن»، التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمنت محاضرات وورش عمل وحوارات مفتوحة مع الشباب لليوم الأول موضوعات: «لماذا خلقنا الله؟ وكيف نواجه حيل المشككين في الدين والمُغالين في مفاهيمه؟- ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي- قيمة الوقت وكيفية استثماره»، حاضر فيها الدكتور أحمد بيبرس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ محمد عماد الخولي، والشيخ إسلام ضيف الله، والشيخ أحمد عادل شيحة، أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأكد أعضاء مركز الأزهر للفتوى خلال اليوم الثاني للدورة أهمية استفادة الشباب من مواقع التواصل الاجتماعي الاستفادة الأمثل، مثل تطوير الذات، والتواصل الإيجابي مع الآخرين، والاستفادة من المعلومات والبيانات النافعة المنتشرة على هذه المواقع مثل الدورات التدريبية والمحتوى التثقيفية والتوعوي، وتعزيز الدور الاجتماعي والتواصل المجتمعي، مع تجنب سلبياتها مثل إدمان هذه المواقع، وتضييع الوقت، والتفريط في العبادات والواجبات الأسرية والاجتماعية نتيجة إدمان هذه المواقع، وفقدان مساحة كبيرة من الخصوصية، داعين إلى استثمار الوقت والتأكد من الأخبار والمعلومات، وتجنب التواصل مع أشخاص مجهولي الهوية، والتقليل من استخدام الهاتف.

وبيَّن أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى أهمية القرب من الله والإكثار من العبادات لحماية عقول الشباب من الأفكار والسلوكيات السلبية، وحاجة الإنسان دائمًا إلى الدين، ودعوة الدين للناس إلى التفكر والتدبر وحتى القرآن نفسه دعا العباد أن يتفكروا ويتدبروا آياته، وأن يشغل العبد أوقاته بالعمل وقراءة القرآن والاستماع إليه، والابتعاد عن المحرمات، والجلوس دائمًا في صحبة صالحة، وتعهد دروس العلم، ومدارسة السيرة النبوية وسير الصحابة والتابعين، والتغلب على الحواجز والعقبات التي تواجه الإنسان في هذا الطريق.

وخلال هذه المحاضرات، دارت حوارات ونقاشات مفتوحة بين المحاضرين وطلاب الجامعات، وقدم شباب الجامعات تساؤلاتهم واستفساراتهم وما يلتبس عليهم من أفكار في القضايا الفكرية والمجتمعية، ليجيب عليها أعضاء مركز الأزهر للفتوى، ويقدمون النصائح للشباب وكيفية التغلب على الأفكار السلبية التي تتوارد إلى ذهنهم من وراء تصفح ورؤية الكثير من الأفكار المغلوطة والمحبطة والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحضر الدورة التدريبية بالمدينة الشبابية الرياضية بالغردقة (160) طالبًا من (7) جامعات مصرية هي: (الأزهر- أسيوط- الأهرام الكندية- بنها- بورسعيد- الفيوم- بني سويف- بني سويف الأهلية).

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف قد أطلق برعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في أكتوبر 2018م، بهدف استقرار المجتمع المصري، من خلال تعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية الصحيحة، وتأهيل المقبلين على الزواج، ومواجهة الظواهر السلبية، من خلال الندوات الجماهيري واللقاءات الحوارية والدورات والبرامج التدريبية.

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