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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد تكنولوجيا وتعليم حلوان: البرامج الجديدة تساعد الخريج على مواجهة تحديات الإنتاج

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عقدت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 للبرامج التكنولوجية الجديدة الفرقة الأولي والثانية والثالثة تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية والوكلاء الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وياسر السيد أمين الكلية . 


وأدى طلاب الفرقة الاولي والثالثة للبرامج التكنولوجية الجديدة تكنولوجيا الميكاترونيكس وتكنولوجيا السيارات الهجين امتحانهم في الفترة الصباحية وطلاب الفرقة الثانية  في الفترة المسائية بانتظام تام  والتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات. 

قال الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية عن البرامج الجديدة، إن برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس يساعد الخريج على أن يصبح تكنولوجي ماهر وقادر علي مواجهة تحديات تصميم وانتاج وتشغيل وتطوير الأنظمة الذكية والإنتاج والتحكم في عمليات التصنيع المختلفة والأنظمة الميكاترونية المتنوعة، والتي اصبحت منتشرة في التطبيقات الصناعية الحديثة مثل الروبوتات الصناعية وأجهزة التعبئة الآلية والصناعات التي تتطلب تقنيات التشغيل الآلي مثل التصنيع والسيارات والتعدين والشحن والزراعة وايضا مجالات أخرى مثل اجهزة القياس و الاتمته  الصناعية والروبوتات.


وتابع أن هذا المجال الدراسي مخصص لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا تكنولوجيين ويواجهون تحديات التصميم والانتاج والتشغيل للأنظمة الميكاترونية المتنوعة والتي تشمل أنظمة ميكانيكية أو أنظمة كهربية يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات التحكم الكلاسيكية أو تقنيات التحكم الحديثة.


وأضاف أن برنامج تكنولوجيا سيارات الهجين هو دمج التدريس والبحث والنشاط الإبداعي في بيئه تعليمية جذابه ومليئه بالتحديات وداعمة لإعداد الخريجين المنتمين لمصر والبلاد العربية والعالم مع إنشاء ووجود موثوق به في قطاع تكنولوجيا السيارات بصفة عامة وتكنولوجيا السيارات الهجين علي وجه  الخصوص تعليما وصناعة وتشغيل وصيانة وايضاً يساعد الخريج على أن يصبح تكنولوجي ماهر وقادر علي  مواجهة تحديات  تكنولوجيا انتاج وتشغيل وخدمة المركبات الكهروميكانيكية الناشئة حديثا والتي كانت تهيمن علي سوق  السيارات المستدامة بيئيا . 

البرامج الجديدة التطبيقات الصناعية كلية التكنولوجيا و التعليم جامعة حلوان Jobs Education

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