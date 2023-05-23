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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 216 قضية سلاح ومخدرات في حملات أمنية بقنا

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى لأحد الأشخاص بقنا ادعى خلالها بقيام بعض الأشخاص بترويج المواد المُخدرة بقريتى (الحجيرات - أبو دياب) فضلاً عن وقوع بعض المشاجرات يتم خلالها إستخدام الأسلحة النارية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/4/2023 تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبال (نجل شقيق الشاكى) مصاب بعيار نارى بالصدر ، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بدائرة المركز ، فوجىء بإصابته بعيار نارى ولا يعلم مصدره.

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) .. وأمكن ضبطه وبحوزته (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش) وأقر بقيامه بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية ولم يقصد إصابة نجل الشاكى.

 كما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تنسيقاً وقطاع الأمن العام بالعديد من الحملات بعدد من المناطق ومن بينهما القريتين محل الشكوى خلال الفترة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط (216 قضية "سلاح – مخدرات").. بإجمالى 236 متهما بمضبوطات بلغت (27,70 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 515 جرام لمخدر الهيروين – 5,250 كيلو جرام لمخدر البانجو – كميات متنوعة من المواد المخدرة "أفيون ، شابو ، آيس" – 858 قرص مخدر) ، وكذا ضبط (46 فرد محلى – 37 بندقية خرطوش – 88 بندقية آلية – 3 طبنجات – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية الأسلحة النارية التواصل الاجتماع المواد المخدرة بندقية خرطوش

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