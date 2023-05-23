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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صديقة كريستيانو رونالدو تثير الجدل بأحدث إطلالة لها

جورجينا
جورجينا

شاركت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز صديقة لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها بأحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والجاذبية وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

بدت جورجينا بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان جريء مجسم، مصمم من قماش ناعم، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

يذكر ان رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٣_٠٤٥٧٠٩
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٣_٠٤٥٧٠٩
احدث اطلالة البرتغالي كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو عارضة الأزياء العالمية

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