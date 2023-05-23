هل يجوز لي مساعدة فتاة على الوقوف إذا سقطت في الشارع؟ دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز لي مساعدة فتاة أو سيدة على الوقوف إذا سقطت في الشارع بالخطأ؟



وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يجوز للمسلم فعل ذلك ومساعدة الفتاة التي سقطت في الشارع إلى أن تقوم.

وتابع: وينبغي فعل هذه المساعدة بضوابط وحذر وعلى قدر الموقف، فلو كانت هذه المرأة كبيرة في السن فيجوز مساعدتها إلى أن تقوم من مكانها، فهنا لن تكون هناك شبهة تحرش في ذلك .

أما لو كانت فتاة صغيرة في السن،فربما يفهم من المساعدة أنها تحرش غير جائز فهنا يتم تقدير الموقف والتدخل على حسب الحاجة، وعلى المسلم أن يحذر من الاقتراب الذي يفهم منه غير مراده.