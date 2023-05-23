الخارجية الفلسطينية توجه طلبا عاجلا للصليب الأحمر بشأن الأسير المريض وليد دقة

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، طالبا عاجلا إلى هيئة الصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المريض وليد دقة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وحملت الخارجية الفلسيطينة في بيان صدر عنها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير المريض وليد دقة، خاصة في ظل التصريح التحريضي الذي أطلقه الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن جفير والذي يعتبر رخصة رسمية لقتله.

وقالت "الخارجية" في البيان، إنها "إذ تتابع قضية الأسرى المرضى عامة وقضية الأسير وليد دقة خاصة مع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة، فإنها تطالب الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جريمة إعدامه وإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه".

وكان ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف ايتمار بن جفير، قال في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، إن "دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن".