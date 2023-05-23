محمد العدل لمسئولي الزمالك: حكموا عقولكم وانقذوا الموسم المقبل

وجه المنتج والسيناريست محمد العدل رسالة نارية لنادى الزمالك بعد التعادل مع الداخلية ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

وكتب السيناريست محمد العدل عبر حسابه علي فيسبوك: "لو تحكموا عقلكم انسحبوا من البطولة العربية وريحوا المجهدين تنقذوا الموسم القادم".

ويلتقي الفارس الأبيض بنظيره فريق طلائع الجيش يوم 30 من شهر مايو الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري العام.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري المصري برصيد سبعة وأربعين نقطة.