نجم الزمالك السابق يثير الجدل: الموسم ده هيخلص علينا

علق تامر عبد الحميد علي تعادل الزمالك مع الداخلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

وكتب دونجا عبر حسابه علي فيسبوك "الموسم ده مش هيخلص إلا لما يخلص على صحتنا‎"

وتابع "اقتراح الزمالك يلعب بالتيشرت الاحتياطى لحين رجوع الزمالك الفن والهندسة أبو التيشرت الأبيض بخطين حمر ويلبسه اللى يستحق ".

انتهت أحداث مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد السويس الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الفارس الأبيض بنظيره فريق طلائع الجيش يوم 30 من شهر مايو الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري العام.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري المصري برصيد سبعة وأربعين نقطة.