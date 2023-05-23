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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. ابنة غادة عبد الرازق تخطف القلوب من سيارتها

روتانا القزاز
روتانا القزاز

سحرت روتانا القزاز انظار متابعيها، وجمهورها فى أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت ابنة غادة عبد الرازق من داخل سيارتها بإطلالة كاجوال، واختارت ترك خصلات شعرها الاشقر منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا ناعما، أبرز جمال ملامحها.

وتتميز روتانا القزاز، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر ان اخر اعمال غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة 

وتدور قصة مسلسل تلت التلاتة حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، وينتمي مسلسل تلت التلاتة لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق
 

ومن ناحية أخرى، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد جوازة بالعافية، الذي يشاركها في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل، وإنتاج محمد عبدالحميد.

قصة فيلم جوازة بالعافية
 وتجسد غادة عبد الرازق به شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في البنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٣_٠٥٤٥٢١
روتانا القزاز روتانا ابنة غادة عبد الرازق تخطف الانظار من سيارتها إطلالة كاجوال مسلسل تلت التلاتة

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