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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مدرسة صينية جديدة في مصر.. اعرف تخصصاتها

الوفد الصيني
الوفد الصيني

استقبل  الدكتور محمد مجاهد  نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ، والدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالمديرية الوفد الصينى برئاسة سكرتير الحزب الشيوعي بالصين، وذلك  لإفتتاح مشروع ورش ( لوبان - مصر ) ، بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا، بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

وتأتى هذه الزيارة ضمن بروتوكول التعاون الذى يتضمن إنشاء ورشة ( لوبان _ مصر) بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا  الصيانة  بمدينة نصر مع مفوضية التعليم بأقليم تيانجين الصيني، والتى تهدف إلى تقديم نموذج حديث لإصلاح التعليم الفنى والتطوير التكنولوجى.

وأشار نائب الوزير للتعليم الفنى ان مصر هى الدولة الوحيدة التى بها ورشتين لوبان على مستوى العالم ، وهما ورشة ( لوبان - مصر ) بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، وهى تعد من أشهر المدارس على مستوى العالم، وتشمل قسمين ( قسم تشغيل مكني- قسم سيارات )، وورشة ( لوبان -  مصر ) بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وتتضمن الوفد الصينى:

  • عدد 2 من رؤساء الجامعات بالصين.
  • عدد 6 مدرب.
  • عدد من الفنيين ومدير الشركة الموردة للمأكولات.

وأعرب الوفد عن مدي سعادته، بالزيارة الميدانية والتفقدية اليوم الي المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصناعية باعتبارها مدرسة فنية مشهورة جدا ليس فقط علي مستوي مصر بل علي مستوي قارة افريقيا، التى تدل على عمق التعاون الصيني المصري، على أن تكون المرحلة القادمة، تعزيزا للتعاون الفني بين الصين ومصر وإقامة علاقة اعمال وتعاون ومزيد من المؤسسات والمدارس المهنية.

الوفد الصيني
الوفد الصيني
لوبان مدرسة الفنية الصين الصين ومصر التعاون الصيني المصري

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