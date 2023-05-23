رغم تحذيرات روسيا.. هولندا تعلن عن خبر سار لأوكرانيا بشأن طائرات F-16

قالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونجرن، إن تحالف مقاتلات إف -16 الذي تم تشكيله لأوكرانيا قد يتوسع وستنضم دول جديدة.

ونقلت محطة NOS الهولندية عن أولونجرن، التي حضرت اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، قولها: الآن بعد أن وافقت الولايات المتحدة على تدريب الطيارين الأوكرانيين، من الواضح أن دولًا أخرى ستنضم أيضًا إلى التحالف.

وقد انضمت إلى تحالف مقاتلات F-16 الذي تم تشكيله لأوكرانيا هولندا والمملكة المتحدة وبلجيكا والدنمارك.

ونقل مراسل بوليتيكو عن تغريدة كيندال حول إمكانية تقديم مساعدات عسكرية لطائرات إف -16 الأوكرانية قوله: "هذا لن يغير ميزان القوى بشكل جذري". قال وزير القوات الجوية الأمريكية في 22 مايو إن توفير مقاتلات F-16 سيساعد كييف.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان إنه بينما تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز F-16، فإنهم سيقررون الدولة التي ستزود أوكرانيا بالطائرات المقاتلة وكم ستزود أوكرانيا بها.

ووفقًا لتقرير CNN، أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة مجموعة السبع أن واشنطن تدعم التدريب المشترك للطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز F-16 مع الحلفاء.

تحذير روسي من حرب نووية

وقد حذر الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، يوم الثلاثاء، من أنه كلما زاد تدمير الأسلحة التي تتلقاها أوكرانيا من مؤيديها الغربيين، زاد خطر "نهاية العالم النووي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المملوكة للدولة "ريا نوفوستي".

واعتبر ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن إنكار كييف تورطها في التوغل المسلح في المنطقة الحدودية الروسية في بيلجورود كان "أكاذيب".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، إن "المسلحين الأوكرانيين" لا يزالون نشطين في المنطقة الحدودية مع روسيا في بيلجورود.

وأكد بيسكوف، في تصريح صحفي، أن الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا تم إطلاقها لمنع مثل هذه التوغلات وأن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود من الجانب الروسي لمنع مثل هذه الحوادث.