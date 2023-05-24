دخلت المجال بالصدفة.. بطلة عالم مصرية في المصارعة تتحدث عن إنجازاتها|فيديو

أكد بطلة العالم في المصارعة سمر حمزة، أنه دخلت مجال المصارعة بالصدفة، وأن اللعبة شدت انتباهها، في 2012، وبعد ذلك بدأت اللعب.

وأضافت خلال مداخلة على القناة الأولي، أنها فازت بالمركز الأول على مستوى العالم وحصلت على ذهبيتي إفريقيا فى المصارعة، وأنه لم تتوقع أن تصبح بطلة على العالم.

وأشارت إلى أن مشاركة البنات في البطولات العالمية كان أمرًا مستحيلاً، ولكن بعد ذلك تطور الأمر، وأنها وصلت لـ العالمية وحققت الذهب.

وأوضحت أنها تستعد لـ بطولة باريس، لتحقيق الذهبية، وتحدثت عن تشجيع الأسرة لها، وقالت: "الجميع وقف خلفها، وأنها وضعت لـ نفسها حلمًا وحققت ما تريده".

وتابعت: "أى بطولة تدخلها تحصد على المركز الأولي، وأنه للعام الثاني تحتل المركز الأول على العالم".

وأضحت أن الرياضة لا تكون إعاقة في المجال الدراسي، وأوضحت أنها تذاكر وتمارس الرياضة.