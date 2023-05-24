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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلغاء الطرد وغلق المدرجات.. قرارات نارية من الليجا بعد تعرض فينسيوس للعنصرية

صدى البلد

أصدرت لجنة المنافسة التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارات مهمة، تخص مباراة فالنسيا وريال مدريد، التي فاز بها الأول بهدف دون رد في معقله ملعب "الميستايا" الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.

 وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة، تمثلت في هتافات عنصرية تجاه لاعب الريال فينيسيوس جونيور.

وأعلنت لجنة المنافسة إغلاق مدرجات ملعب فالنسيا بشكل جزئي لخمس مباريات، وعقوبة مالية قدرها 45 ألف يورو بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وبينت اللجنة في بيان أصدرته الليلة "ثبت أنه كما بين الحكم في محضره، كانت هناك صيحات عنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد، أثرت على سلوكه الطبيعي، واعتبرت المخالفات خطيرة للغاية.

وواصل البيان،: يمكن لفالنسيا التظلم على العقوبات خلال 10 أيام عمل أمام لجنة الاستئناف.

وفي نفس السياق، أفادت إذاعة "كوبي" الإسبانية، أنه تم إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها فينيسيوس خلال المباراة، وبالتالي سيكون متاحا للمشاركة في مباراة رايو فاليكانو غدا الأربعاء.
 

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