نجاد البرعي: الحوار الوطنى تم دون شروط سابقة

أكد نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطنى الحالي يعتبر الثالث، وأن الحوار الذى قام به عبد الناصر الخاص بـ الميثاق الوطني، و الحوار الحالي يعتبران الأهم.



عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال حواره على القناة الأولي، أن الحوار الوطنى الحالي يحتوي على تنوع، وحضور كبير، ويشبه الحوار الوطنى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



وأشار إلى أنه يري أن الخلافات فى مصر ليست كبيرة لدرجة التباعد، ولكن الجميع لديهم وجهات نظر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب بالجلوس و وضع حلول.



وأوضح أن الأشخاص التى تم استبعادها، كان بقرار كل القوى السياسية في الحوار، وأن كل شخص شارك فى عمل إرهابي لن يشارك بالحوار.



وكشف أن الحوار الوطنى تم دون شروط سابقة، وأن القوى السياسية بالكامل، قبلت الدعوي دون شروط، وأن البعض وضع مطالب.

