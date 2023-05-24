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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان كب مجسم.. جيجي حديد تستعرض رشاقتها خلال ظهورها بمهرجان كان

جيجي حديد
جيجي حديد

شاركت عارضة الأزياء جيجي حديد صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنسجرام، وذلك خلال حضورها مهرجان كان لدورته 76، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة .

 

تفاصيل إطلالة جيجي حديد في مهرجان كان

 

وظهرت جيجي حديد بلوك ناعم للغاية، فقامت بارتداء فستان كب وطويل من الستان باللون الكافيه وبتصميم مجسم ومختلف من جانبي الفستان، مع حذاء ناعم من الجلد اللامع باللون البيج .

 

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وتركت جيجي حديد شعرها منسلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة إنسابية ناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

 

إطلالة جيجي حديد في مهرجان كان

 

وأكملت جيجي حديد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكمشيري الفاتح أحمر شفاه، مع الآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية ناعمة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

 

إطلالة جيجي حديد في مهرجان كان

 

وأختارت جيجي حديد إرتداء بعض الإكسسورات اللافتة، فقد ةأختارت كولية وقرطين واساور وخواتم من الألماس الفضي اللامع .

إطلالة جيجي حديد في مهرجان كان
إطلالة جيجي حديد في مهرجان كان
جيجي جيجي حديد إطلالة جيجي حديد تفاصيل إطلالة جيجي حديد مهرجان كان

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