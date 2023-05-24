مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-5-2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 24-5-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم ، على رأسها مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا، ولقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني بجانب مواجهات الدوري المصري وكأس مصر.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز X حرس الحدود – 9.30 مساء – ONTime Sports

فيوتشر X سيراميكا كيلوباترا – 9.30 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

الإسماعيلي X النجوم – 6 مساء - ONTime Sports

موعد مباراة نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

فيورنتينا X إنتر ميلان – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي X إشبيلية – 8.30 مساء - beIN Sports HD 2

فياريال X قادش – 8.30 مساء - beIN Sports HD 3

ريال مدريد X رايو فاليكانو – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X خيتافي – 11 مساء - beIN Sports HD 2

إسبانيول X أتلتيكو مدريد – 11 مساء - beIN Sports HD 1

