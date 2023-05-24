الاندماج في عالم متعدد القطبيات.. بوتين يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي

أعلن الكرملين الروسي، صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في جلسة مشتركة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، وسيكون الموضوع المركزي للفعالية هو "الاندماج الأوراسي في عالم متعدد القطبيات".

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، يتزامن المنتدى الاقتصادي الأوراسي مع اجتماع المجلس الأوراسي الاقتصادي الأعلى الذي سيحضره زعماء دول أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المراقبة.

وسيشارك بوتين في المنتدى في 25 مايو وسيتم مناقشة تنفيذ مشاريع مختلفة وقضايا النشاط الدولي للاتحاد وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية.

كما سيجري بوتين سلسلة من اللقاءات الفردية مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المدعوة لحضور القمة.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا. وتترأس روسيا في 2023 هيئات الاتحاد.