في انتظار قرار كولر.. مهاجم أفريقي جديد على أعتاب الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي من مفاوضاتهم من أجل التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"عرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح على السويسري مارسيل كولر المدير الفني التعاقد مع الكونغولي فيستون كالالا مايلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وتابع:"كالالا يعد هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى الأن برصيد 7 أهداف على الرغم من انتقال فريقه للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية ومواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي البطولة".