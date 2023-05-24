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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منافس ترامب.. حاكم فلوريدا يعتزم الترشح لانتخابات أمريكا اليوم

حاكم فلوريدا
حاكم فلوريدا

يعتزم حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، إعلان ترشحه في السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية رسميًا اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته شبكة “فوكس” الأمريكية.

وأكدت وكالة “فرانس برس” أن ديسانتيس سيقوم بالإعلان عن ترشحه في الانتخابات الأمريكية مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت شرقي الولايات المتحدة خلال محادثة سيجريها مع الملياردير إيلون ماسك، على موقع “تويتر”.

وكان إيلون ماسك، مالك شركة “تويتر” قال لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية "سأجري مقابلة مع ديسانتيس وسيكون هناك إعلان كبير".

إلى جانب إعلانه، من المتوقع أن يقدم ديسانتيس أوراقًا إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، ليطلق رسميًا حملته الرئاسية للحزب الجمهوري.

ويراهن الكثير من المحافظين، على حاكم فلوريدا البالغ 44 عامًا، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدلًا من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي تلاحقه الاتهامات والجرائم.

فيما بدأ ديسانتيس بالإسراع في خططه الرئاسية، حيث يرى أن ترامب أضر بالجمهوربين، ويبقى لنجاح حاكم فلوريدا أن يطلق حملته ويترشح رسميًا، وعندها سيقرر الجمهوريون من ينجح.

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