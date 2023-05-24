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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس تمردا على بوتين.. خبير عسكري أمريكي يكشف الهدف الحقيقي لعملية بيلجورود

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

 


قال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن سكان المستوطنات التي تعرضت للهجوم في منطقة بيلجورود الروسية أعيد توطينهم في مناطق أخرى مع استمرار السلطات في "تطهير الأراضي" بعد التوغل عبر الحدود الذي بدأ في أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

لكن الأسئلة لا تزال قائمة حول الجماعات التي تقف وراء الهجوم، وكيف حدث، وماذا يعني ذلك بالنسبة للحرب،هل يشير إلى ظهور معارضة مسلحة جادة داخل روسيا؟

ماذا حدث في بيلجورود؟
أعلنت مجموعة من المواطنين الروس المناهضين للرئيس فلاديمير بوتين ، المتحالفين مع الجيش الأوكراني ، مسؤوليتهم عن هجوم في منطقة بيلغورود بجنوب غرب روسيا ، المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا.

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن تحقيق في الهجوم على تلجرام، زاعمة: "تعرضت المباني السكنية والإدارية والبنية التحتية المدنية لقذائف الهاون والمدفعية. ونتيجة لهذه الأعمال الإجرامية ، أصيب عدد من المدنيين بجروح ".

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وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن منطقتين في المنطقة تعرضت لهجوم بعد ذلك ليلا من قبل طائرات بدون طيار ، مما تسبب في اندلاع حريق في منزلين.


قال جلادكوف يوم الثلاثاء إن مدنيا من قرية كوزينكا لقي مصرعه نتيجة القتال عبر الحدود.

ولم يحدد عدد المتمردون عدد المقاتلين الذين عبروا الحدود إلى روسيا، لكن قال بارانوفسكي المعارض لبوتين، إن المجموعة أرادت "تحرير وطننا الأم من طغيان بوتين".

زعمت وزارة الدفاع الروسية في إفادة يومية يوم الثلاثاء أن قواتها صدت المهاجمين وعادوا إلى الأراضي الأوكرانية باستخدام الضربات الجوية ونيران المدفعية والوحدات العسكرية.
وأضافت: "تم إرجاع فلول القوميين إلى أراضي أوكرانيا ، حيث ظلوا يتعرضون للنيران حتى تم القضاء عليهم بشكل كامل".

ماذا فعل المهاجمون؟
يبدو أن المهاجمين قد حققوا مفاجأة ، حيث سيطروا على ما يبدو على نقطة حدودية وأعطوا العالم صوراً دراماتيكية لمواطنين روس يحملون السلاح بنشاط ضد الكرملين.

كما شوهد الدخان يتصاعد من انفجارات على ما يبدو في العاصمة الإقليمية بيلغورود ، حيث أكدت السلطات المحلية ما وصفته بغارتين بطائرتين بدون طيار.

كانت العملية البرية أكثر طموحًا بكثير من عملية توغل في وقت سابق من هذا العام في منطقة بريانسك جنوب روسيا والتي ألقى الروس باللوم فيها على "القوميين الأوكرانيين المسلحين".


وصف اللفتنانت جنرال متقاعد بالجيش الامريكي، مارك هيرتلنج عملية بيلغورود بأنها غارة و هجوم مفاجئ يهدف إلى إبقاء الجيش الروسي في موقف ضعيف قبل هجوم كييف الذي طال انتظاره.

 

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