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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكنيست يصادق على الميزانية.. ونتنياهو يعلن بقاءه بالحكومة 4 سنوات أخرى

الكنيست
الكنيست

صادقت الهيئة العامة للكنيست في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، على الميزانية العامة للدولة للعامين 2023 و2024 وعلى قانون التسويات.

وصوت إلى جانب قانون الميزانية العامة 64 من أعضاء الكنيست، مقابل معارضة 56 من أعضاء الكنيست، حيث لوحظ تجنب جميع أعضاء الكنيست عن الائتلاف الحكومي لجلسات المناقشات والتصويت، مع عدم تغيب أحد عن الائتلاف أو من المعارضة خلال المصادقة النهائية على مشروع الميزانية.

وبمصادقة الكنيست على الميزانية بالقراءات الثلاث ضمنت حكومة بنيامين نتنياهو، حالة من "الاستقرار الداخلي"، وذلك بعد أن خضع نتنياهو لطلبات أحزاب الائتلاف الحكومي التي قامت بابتزازه للحصول على الميزانيات، شريطة المصادقة النهائية على الميزانية العامة لعامي 2023 و2024.

وتبلغ الميزانية العامة لعام 2023 قرابة 484 مليار شيكل، وفي عام 2024 ستكون 514 مليار شيكل، علما أن الحديث يدور عن أكبر ميزانية في تاريخ الكنيست، ففي العام المقبل ستزيد عن نصف تريليون شيكل لأول مرة.

ويستدل من مشروع قانون الميزانية أن نحو 14 مليار شيكل من هذه المبالغ ستمنح إلى أحزاب الائتلاف الحكومي، وستكون ميزانية وزارة التربية والتعليم نحو 77 مليار شيكل هذا العام، ونحو 82 مليار شيكل العام المقبل، وميزانية وزارة الأمن حوالي 63 مليار شيكل ونحو 64 مليار شيكل بالعام 2024، بينما ميزانية وزارة الصحة ستكون حوالي 44 مليار شيكل عام 2023 و50 مليار شيكل عام 2024.

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