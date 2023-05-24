صدام مباشر.. بيان عاجل من تايوان بشأن اختراق طائرات صينية مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أن تايوان أبلغت عن اقتراب ست طائرات وأربع سفن حربية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في المنطقة المجاورة للجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال الجيش التايواني في بيان له اليوم، إن طائرة حربية مضادة للغواصات من طراز Y-8 وآخري طائرة اختبار رادار Y-8 تابعين للجيش الصيني، دخلا منطقة الدفاع الجوي التايوانية في جنوب غرب الجزيرة.

ووفقا للبيان سارعت الطائرات الحربية التايوانية بتحديد الهدف الجوي وأصدرت تايبيه التحذيرات للطائرات الصينية.

وتجري سفن وطائرات تابعة لشركة PLAN دوريات في المياه والمجال الجوي بالقرب من الجزيرة بشكل منتظم وسط التوترات في مضيق تايوان التي تصاعدت بعد أن قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي بزيارة إلى تايبيه في أوائل أغسطس الماضي.

وعلى الجانب الآخر، انتقدت الصين الزيارة رفيعة المستوى ووصفتها بأنها استفزازية، وفسرتها على أنها تدخل في شؤونها الداخلية ودعم للانفصاليين التايوانيين.

وتخضع تايوان، التي تعد أكبر جزيرة في الصين، لحكم إدارتها المحلية منذ عام 1949، وتعتبر بكين تايوان مقاطعة تابعة لجمهورية الصين الشعبية، وفي المقابل لا تزال الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية لتايبيه.