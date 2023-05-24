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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا شيحة تهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده.. شاهد

محمد رمضان برفقه
محمد رمضان برفقه زوجته

هنأت الفنانة حلا شيحة، الفنان محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت حلا شيحة صورة لمحمد رمضان برفقه زوجته، عبر خاصية “الاستوري”، وعلقت كاتبة: “كل سنة وانت طيب يا محمد”.

وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة، بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الأخير في ولاية نيو جيرسي.

ويعرض لـ محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.

وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 30 مليون و505 الف و962 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

الفنانة حلا شيحة حلا شيحة الفنان محمد رمضان محمد رمضان فيلم هارلي عيد ميلاد محمد رمضان

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