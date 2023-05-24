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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانات نهاية العام دون شكاوى

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

يواصل اليوم الأربعاء، طلاب الشهادات بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، أداء امتحانات نهاية العام الترم الثاني.

وتشهد الامتحانات هدوءا تاما واستقرارا في العملية الامتحانية دون حدوث أي شكاوى مخالفات أو ما يعكر صفوها، كذلك يتم الإلتزام بجميع التنبيهات التي أقرها قطاع المعاهد الأزهرية وتعميمها على جميع المعاهد لحسن سير العملية الامتحانية وتوفير الجو المناسب للطلاب داخل اللجان.

ويؤدي طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية، الامتحان في مادتي الدراسات الإجتماعية ومادة الحاسب الآلي.

ويضاف نصف ساعة عن زمن الإجابة الأصلي للتلاميذ الذين تخلفوا عن بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويؤدي اليوم الأربعاء، طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، الامتحان في مادتي أصول الدين (ورقة ثانية) (التوحيد والسيرة)، والدراسات الإجتماعية.

ويمحتن المبصرون شفويا في حفظ القرآن وتجويد والمطالعة والنصوص، ويمتحن المكفوفون شفويا في جميع المواد المقررة عليهم.

ويختص امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع بالمعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة.

 

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