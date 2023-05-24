في غياب فينيسيوس جونيور.. ريال مدريد يستضيف فاليكانو بالدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره رايو فاليكانو اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق 14 نقطة عن برشلونة، الذي حسم اللقب لصالحه.

وتحوم الشكوك حول مشاركة فينيسيوس جونيور موهبة ريال مدريد، حيث غاب عن تدريبات الفريق أمس، د، بسبب كدمة في الركبة، حسبما أفاد مدربه كارلو أنشيلوتي.

كما شهدت قائمة ريال مدريد عدم تواجد اسم اللاعب البرازيلي.

وكان فينيسيوس جونيور قد تعرض للطرد أمام فالنسيا في المباراة الماضية والتي واجهة في عنصرية حادة من قبل جماهير الخفافيش، لكن يشار إلى أن الطرد تم إلغاؤه.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز.

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر - ميندي.

الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - رودريجو.