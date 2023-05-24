إنتر ميلان يستعد بقوة لمواجهة فيورنتينا دفاعا على لقب كأس إيطاليا.. الليلة

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة فيورنتينا، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الأوليمبيكو، في نهائي كأس إيطاليا.

وسيدافع إنتر عن لقب كأس إيطاليا لكرة القدم، أمام فيورنتينا الصائم عن التتويج منذ أكثر من عقدين من الزمن.

ورغم أهمية البطولة بالنسبة للإنتر ميلان، إلا ان تفكيره منصب على نهائي دوري أبطال أوروبا الذي وضعه بمواجهة بالغة الصعوبة في العاشر من يونيو المقبل في أسطنبول، مع مانشستر سيتي المتوج أخيرا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في 6 مواسم.

وفي النسخة الحالية، تخطى إنتير ميلان، أتالانتا 1-0 في ربع النهائي، ثم يوفنتوس (1-1 و1-0)، بموازاة متابعة مشواره في دوري الأبطال حيث أصبح أول فريق إيطالي يبلغ النهائي منذ 2017.

في المقابل، يطمح فيورنتينا إلى إحراز لقبه السابع في مسابقة الكأس، لكن الأول منذ 2001، الأخير في سجله الرسمي.