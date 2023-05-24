عاطف الشيتاني يكشف تفاصيل مهمة عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج أهميته تتلخص فى أنها تعزز مفهوم الوقاية خير من العلاج، مشيرا إلى أنه قبل الزواج والزواج بالرغم من أنه حادثة جميلة، إنما من المهم يكون جميع الشباب فى مصر المقبل على الزواج واعي بعواقب بعض الأمور الصحية التي يجب أن يتم الإنتباه إليها قبل الإقبال على تلك الخطوة.

وأضاف الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز"، ان وزارة الصحة تقوم بتوفير تلك الخدمة للجميع، موضحا أنها تخفف العبء على المستشفيات فى المستقبل فى علاج امراض وراثية كان ممكن تجنبها.

وتابع الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن المقبلين على الزواج يقوموا بالقيام بشقين، شق مرتبط بفحوصات الدم، والأخر مرتبط بالتوعية والمشورة وخدمات الصحة الإنجابية والرد على استفسارات يهتم بها الشباب.