أمن القاهرة يضبط العديد من المتهمين في قضايا سرقات.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات حيث تم ضبط شخص ، له معلومات جنائية حال استقلاله دراجة نارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" كما اعترف بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وضبط ( شخص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وبحوزته ( 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر) وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات اعترف بقيامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" واعترف بارتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط (شخصين) حال محاولتهما سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها، وبحوزتهما ( سلاح أبيض ، كيس يحوى كمية من مسحوق الشطة) ، وبسؤال المجنى عليه أقر أنه حال سيره مستقلاً مركبة "توك توك" قيادته استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لدائرة قسم شرطة المرج ، وفور وصولهما للمنطقة محل الضبط فوجىء بقيام أحدهما بتهديده بالسلاح والآخر بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه فى محاولة منهما لسرقة المركبة قيادته كرهاً عنه ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة.

وكذا ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته ( بطارية مجهولة المصدر – زرادية – 3 مفتاح) وبمناقشته عن مصدر البطارية اعترف بسرقتها من إحدى السيارات حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكابوت" باستخدام الأدوات المضبوطة حيازته ، كما اعترف بإرتكابه (4) وقائع سرقة ، وأقر بتصرفه للمسروقات لدى عميله "سيىء النية" مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.